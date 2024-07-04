Киев • УНН
Логистика МХП стала более диверсифицированной и сильной, появились новые направления. В несколько раз выросли объемы перевалки через дунайские порты. То же самое касается западной границы с Украиной. Появились новые сухие порты, которые активно используются.
Полномасштабное российское вторжение существенно повлияло на аграрный рынок - часть земель загрязнена минами и опасными веществами, изменилась логистика. О реакции на вызовы, текущих достижениях и планах на будущее рассказал заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский, передает УНН.
По его словам, логистика компании стала более диверсифицированной и сильной, чем до полномасштабного российского вторжения.
"Появились новые направления, которые мы не использовали до 2022 года.
Так, к примеру, в несколько раз выросли объемы перевалки через дунайские порты, они стали основной логистической артерией в то время, когда не было возможности пользоваться одесскими. Дунайские порты не потеряли своей актуальности до сих пор.
То же самое касается западной границы с Украиной. Появились новые сухие порты, которые активно используются. Этого не было до полномасштабного российского вторжения", - рассказал он.
Кроме того, после начала полномасштабного российского вторжения компания приобрела зерновые и масличные баржи, вагоны, которые приспособлены к езде по европейской узкой колее.
"Таких вагонов у нас 48.
Все это - реакция на новые логистические вызовы. Сейчас через западную границу мы вывозим небольшое количество зерна - всего несколько процентов. Но если говорить о масле, то это 30-40%", - добавил Доброгорский.