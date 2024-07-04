Полномасштабное российское вторжение существенно повлияло на аграрный рынок - часть земель загрязнена минами и опасными веществами, изменилась логистика. О реакции на вызовы, текущих достижениях и планах на будущее рассказал заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский, передает УНН.

По его словам, логистика компании стала более диверсифицированной и сильной, чем до полномасштабного российского вторжения.

"Появились новые направления, которые мы не использовали до 2022 года.

Так, к примеру, в несколько раз выросли объемы перевалки через дунайские порты, они стали основной логистической артерией в то время, когда не было возможности пользоваться одесскими. Дунайские порты не потеряли своей актуальности до сих пор.

То же самое касается западной границы с Украиной. Появились новые сухие порты, которые активно используются. Этого не было до полномасштабного российского вторжения", - рассказал он.

Кроме того, после начала полномасштабного российского вторжения компания приобрела зерновые и масличные баржи, вагоны, которые приспособлены к езде по европейской узкой колее.

"Таких вагонов у нас 48.

Все это - реакция на новые логистические вызовы. Сейчас через западную границу мы вывозим небольшое количество зерна - всего несколько процентов. Но если говорить о масле, то это 30-40%", - добавил Доброгорский.