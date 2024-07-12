После сообщения о заговоре с целью убийства гендиректора концерна Rheinmetall Армина Паппергера правительство Германии заявило, что не позволят россии запугать себя и продолжат делать все возможное, чтобы предотвратить российские угрозы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Мы не позволим, чтобы нас запугала россия, и продолжим делать все возможное, чтобы предотвратить российские угрозы в Германии, - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Детали

Компания Rheinmetall прямо не подтвердила эти сообщения, но заявила, что "всегда принимаются необходимые меры" для обеспечения безопасности по результатам регулярных консультаций с органами безопасности.

Отмечается, что после этих сообщений, немецкая оборонная группа Hensoldt, которая производит радиолокационную технологию для системы противовоздушной обороны IRIS-T, используемой в Украине, заявила, что переоценивает меры безопасности.

Напомним

Накануне CNN сообщил, что Западные спецслужбы разоблачили российский заговор с целью убийства Армина Паппергера, генерального директора немецкого производителя оружия Rheinmetall, который поставляет Украине боеприпасы и военную технику.

CNN: военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за диверсионной угрозы со стороны рф