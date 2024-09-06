Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ.

Украинская борьба с коррупцией находится под пристальным наблюдением общественности и международных экспертов. Антикоррупционный эксперт Драго Кос выразил обеспокоенность относительно того, что общественные организации могут иметь чрезмерное влияние на работу государственных антикоррупционных органов, в частности НАБУ, пишет УНН.

По его мнению, гражданское общество, которое долгое время было двигателем антикоррупционных инициатив, начало влиять на кадровые назначения в этих органах. Эксперт намекнул, что поддержка определенных кандидатов на ключевые должности, которых общественные организации считают "дружественными", может привести к подконтрольности НАБУ, что подрывает независимость бюро и его способность эффективно бороться с коррупцией.

Он также указал на риски утечки конфиденциальной информации в руки общественных организаций.

"Очень быстро и новый руководитель САП, и новый директор НАБУ попали под их (общественной организации - ред.) влияние и стали их "друзьями" - вероятно, считая, что передавать информацию гражданскому обществу или встречаться с определенными представителями общественности для обсуждения очень конфиденциальных вопросов "не под запись" было лучше, чем быть объектом резкой критики. Общественная организация с радостью приняла двух новых "друзей", не принимая во внимание уровень их компетенции, который любой беспристрастный расследователь быстро определил бы как сомнительный или даже коррумпированный", - считает Кос.

Как отметил антикоррупционный эксперт, потеря независимости антикоррупционных органов и некомпетентность их руководителей может свидетельствовать о "начале конца настоящей борьбы с коррупцией в Украине".

"Настоящие борцы с коррупцией остаются лояльными к борьбе с коррупцией, а политики, чиновники, дипломаты и, видимо, некоторые общественные организации - нет", - указал Драго Кос.

Эксперт призвал к сохранению независимости антикоррупционных органов в Украине и их освобождению от внешнего влияния, чтобы обеспечить эффективную и прозрачную борьбу с коррупцией.

"Пока оно (гражданское общество - ред.) не признает, что независимость НАПК, НАБУ, САП и ВАКС является решающей - не может быть эффективной борьбы с коррупцией со стороны этих органов. Многие агентства являются важными элементами борьбы с коррупцией в большинстве других стран мира; если бы они не были, то им не было бы необходимости иметь полицейские силы, прокуратуру и суды. Все, что им было бы нужно, это что-то вроде ЦПК. Какой парадокс - именно в тот момент, когда стране нужно было максимально эффективно бороться с коррупцией, учитывая самые большие за всю историю расходы международной помощи, эти усилия будут разрушены именно теми людьми, которые громче всех бьют себя в грудь о том, какие они честные!" - считает Кос.

Добавим

В последнее время нередко звучат заявления об утрате независимости антикоррупционных органов в Украине. В частности, об этом заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые, по его мнению, оказывали это давление, были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Углава неоднократно подчеркивал, что действия против него свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследования НАБУ, которые ориентированы на достижение внешних целей, а не на установление истины.

Ситуация с Углавой, которого после заявлений о проблемах НАБУ уволили, может иметь значительное влияние на будущий международный аудит НАБУ, который имеет целью вскоре оценить эффективность и прозрачность работы бюро. Заявления Углавы о давлении, коррупционных схемах и возможных манипуляциях внутри НАБУ могут повысить внимание аудиторов к внутренним проблемам бюро и побудить их к более тщательному рассмотрению внутренних процедур, систем контроля и отчетности.

Ранее УНН упоминал, что, по оценке аудиторов, коллектив НАБУ находится в подавленном состоянии, нуждается в психологах, и большинство из сотрудников планирует уволиться в ближайшее время.

При этом НАБУ не имеет доверия украинцев, а экономический эффект от их деятельности балансирует на нуле. Ведь за эти годы на НАБУ, САП, НАПК и ВАКС было потрачено из бюджета десятки миллиардов гривен.

Причиной недоверия к антикоррупционерам могут быть громкие обвинения топ-чиновников со стороны НАБУ, которые в итоге завершаются оправдательными приговорами. Примером является дело экс-министра Владимира Омеляна. Его обвинили в потерях бюджета из-за уменьшения портовых сборов, которые он ввел. Но в суде все аргументы детективов и прокуроров САП были полностью разбиты как ничтожные. Кстати, никаких публичных извинений перед Омеляном и наказания за незаконное привлечение его к уголовной ответственности ни детективы НАБУ, ни прокуроры САП не понесли.

Похожая история может повториться с экс-министром Николаем Сольским, которого в мае обвинили в присвоении земли в Сумской области в пользу бойцов АТО. Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия исчерпаны, однако детективы решили заявить об этом только в этом году. К тому же, в тот момент, когда Сольский достиг результатов в переговорах с поляками по экспорту агропродукции.

Впрочем, имеющиеся в публичном доступе материалы свидетельствуют о сомнительных доказательствах детективов, о чем свидетельствуют и манипуляции с экспертизами по этому делу. Одну из них они пытались "слить" и аннулировать через суд - вероятно, из-за того, что такая экспертиза свидетельствовала о невиновности экс-министра.