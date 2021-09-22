Целью преступления было не напугать, а убить первого помощника Президента - Монастырский
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Целью преступления, совершенного сегодня в Киевской области, было не напугать, а именно убить первого помощника Президента Украины Сергея Шефира. Об этом заявил на брифинге министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.
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“Целью данного преступления было не напугать, а именно убить первого помощника Президента Украины”, — сказал Монастырский.
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По словам министра, команду президента не напугать, а реформы, в том числе с организованной преступностью, будут продолжены.
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Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.
В Национальной полиции информацию подтвердили.
Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.
По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.
Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что имеет три версии покушения на первого помощника Президента.
В то же время в прокуратуре версии преступления не стали раскрывать, ведь следственные действия еще продолжаются.
За покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация — покушение на убийство двух и более лиц.