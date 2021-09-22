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Целью преступления было не напугать, а убить первого помощника Президента - Монастырский

Целью преступления было не напугать, а убить первого помощника Президента - Монастырский

Киев  •  УНН

 • 27475 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Целью преступления, совершенного сегодня в Киевской области, было не напугать, а именно убить первого помощника Президента Украины Сергея Шефира. Об этом заявил на брифинге министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Целью данного преступления было не напугать, а именно убить первого помощника Президента Украины”, — сказал Монастырский.

Детали

По словам министра, команду президента не напугать, а реформы, в том числе с организованной преступностью, будут продолжены.

Добавим

Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.

В Национальной полиции информацию подтвердили.

Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.

По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что имеет три версии покушения на первого помощника Президента.

В то же время в прокуратуре версии преступления не стали раскрывать, ведь следственные действия еще продолжаются.

За покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация — покушение на убийство двух и более лиц.

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