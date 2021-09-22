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Метою злочину було не налякати, а вбити першого помічника Президента - Монастирський

Метою злочину було не налякати, а вбити першого помічника Президента - Монастирський

Київ • УНН

 • 27482 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Метою злочину, скоєного сьогодні в Київській області, було не налякати а саме вбити першого помічника Президента України Сергія Шефіра. Про це заявив на брифінгу міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Метою даного злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника Президента України”, — сказав Монастирський.

Деталі

Зі слів міністра, команду президента не налякати, а реформи, в тому числі з організованою злочинністю, будуть продовжені.

Додамо

Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.

У Національній поліції інформацію підтвердили.

Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.

За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав в результаті замаху.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що має три версії щодо замаху на першого помічника Президента.

У той же час в прокуратурі версії злочину не стали розкривати, адже слідчі дії досі тривають.

Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.

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