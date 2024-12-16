Механизмы взыскания активов рф: что предлагает Министерство юстиции

Министерство юстиции Украины активно работает над механизмами использования замороженных российских активов для поддержки государства. Об этом сообщила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Ольга Стефанишина во время форума «Право и справедливость: усиление взаимодействия в условиях войны», передает корреспондент УНН.

Детали

После того, как мы завершили формирование договоренностей по мобилизации 50 млрд евро в рамках процентов с замороженных активов, буквально, на прошлой неделе работая в Брюсселе, я обсуждала вопрос использования самого тела актива. Речь идет не только о замораживании активов российского центра, это может быть все тело замороженных активов в требованиях санкционной политики. Мы сформировали правовую позицию по этому вопросу, и считаем, что успешным является опыт взыскания в доход украинского государства подсанкционных активов в Украине

По словам министра, такой юридический формат есть в странах, с которыми Украина сотрудничает - Эстонии и Канаде. Впрочем, недавно было объявлено решение США о взыскании российских активов.

Мы надеемся, что президент Байден еще до завершения своей каденции может сделать первые шаги к реализации этой позиции, но мы, Министерство юстиции, будем последовательно продвигать правовую позицию по использованию российских активов, до того момента, пока это не будет реализовано