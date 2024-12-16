Механизмы взыскания активов рф: что предлагает Министерство юстиции
Киев • УНН
Министерство юстиции Украины работает над механизмами взыскания замороженных российских активов. Украина планирует использовать не только проценты, но и все тело активов для поддержки государства.
Министерство юстиции Украины активно работает над механизмами использования замороженных российских активов для поддержки государства. Об этом сообщила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Ольга Стефанишина во время форума «Право и справедливость: усиление взаимодействия в условиях войны», передает корреспондент УНН.
Детали
После того, как мы завершили формирование договоренностей по мобилизации 50 млрд евро в рамках процентов с замороженных активов, буквально, на прошлой неделе работая в Брюсселе, я обсуждала вопрос использования самого тела актива. Речь идет не только о замораживании активов российского центра, это может быть все тело замороженных активов в требованиях санкционной политики. Мы сформировали правовую позицию по этому вопросу, и считаем, что успешным является опыт взыскания в доход украинского государства подсанкционных активов в Украине
По словам министра, такой юридический формат есть в странах, с которыми Украина сотрудничает - Эстонии и Канаде. Впрочем, недавно было объявлено решение США о взыскании российских активов.
Мы надеемся, что президент Байден еще до завершения своей каденции может сделать первые шаги к реализации этой позиции, но мы, Министерство юстиции, будем последовательно продвигать правовую позицию по использованию российских активов, до того момента, пока это не будет реализовано
Напомним,
Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал перейти от замораживания к аресту российских активов. Он отметил необходимость использования не только прибыли, но и самих активов для поддержки Украины.