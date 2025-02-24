Медучреждения под обстрелами: сколько разрушили оккупанты за три года войны
Киев • УНН
За три года войны россияне повредили 1984 медучреждения, из них 301 разрушено полностью. Больше всего пострадали больницы в 8 областях Украины, а восстановление медицинской инфраструктуры требует 17 млрд долларов.
За три года войны россияне повредили 1984 медучреждения в Украине, 301 разрушили полностью. Наибольшие потери понесли больницы в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.
За три года войны россия существенно подорвала украинскую медицину, разрушив инфраструктуру и усложнив работу больниц в прифронтовых районах. Несмотря на это, систему удается поддерживать.
Россияне повредили 1984 объекта медучреждений, еще 301 разрушили до основания. Наибольшие потери понесли больницы в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях
Данные о разрушенных медучреждениях на оккупированных территориях собрать невозможно. Россияне атаковали и скорые: 242 машины повредили, 273 уничтожили, а 80 похитили. Медицина требует около 17 миллиардов долларов, из них 3,6 миллиарда - на 2024-2026 годы.
Из-за постоянных обстрелов эта сумма растет. Несмотря на удары, восстановление больниц - приоритет. Благодаря международной поддержке уже отстроили 594 медучреждения, еще 370 - частично.
В Минздраве сообщили, что в 2024 году восстановили и ввели в эксплуатацию 124 медицинских объекта, поврежденные из-за атак России. Там также поблагодарили Силы обороны за возможность продолжать работу, а медработников - за их смелость и ежедневный труд.
Напомним Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в третью годовщину полномасштабного вторжения россии, отметив, что три года это очень много, но Украина защитила свое право на независимость.