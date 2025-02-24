Медзаклади під обстрілами: скільки зруйнували окупанти за три роки війни

За три роки війни росіяни пошкодили 1984 медзаклади в Україні, 301 зруйнували вщент. Найбільших втрат зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров‘я, передає УНН.

За три роки війни росія суттєво підірвала українську медицину, зруйнувавши інфраструктуру та ускладнивши роботу лікарень у прифронтових районах. Попри це, систему вдається підтримувати.

Росіяни пошкодили 1984 об’єкти медзакладів, ще 301 зруйнували вщент. Найбільших втрат зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі - йдеться у повідомленні.

Дані про зруйновані медзаклади на окупованих територіях зібрати неможливо. Росіяни атакували й швидкі: 242 машини пошкодили, 273 знищили, а 80 викрали. Медицина потребує близько 17 мільярдів доларів, з них 3,6 мільярда – на 2024-2026 роки.

Через постійні обстріли ця сума зростає. Попри удари, відновлення лікарень – пріоритет. Завдяки міжнародній підтримці вже відбудували 594 медзаклади, ще 370 – частково.

У МОЗ повідомили, що в 2024 році відновили та ввели в експлуатацію 124 медичні об’єкти, пошкоджені через атаки росії. Там також подякували Силам оборони за можливість продовжувати роботу, а медпрацівникам – за їхню сміливість і щоденну працю.

Нагадаємо Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у третю річницю повномасштабного вторгнення росії, зазначивши, що три роки це дуже багато, але Україна захистила своє право на незалежність.