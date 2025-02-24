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15 березня, 19:03 • 120189 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181015 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137591 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116693 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107560 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102904 перегляди

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Медзаклади під обстрілами: скільки зруйнували окупанти за три роки війни

Медзаклади під обстрілами: скільки зруйнували окупанти за три роки війни

Київ • УНН

 • 30327 перегляди

За три роки війни росіяни пошкодили 1984 медзаклади, з них 301 зруйновано повністю. Найбільше постраждали лікарні у 8 областях України, а відновлення медичної інфраструктури потребує 17 млрд доларів.

За три роки війни росіяни пошкодили 1984 медзаклади в Україні, 301 зруйнували вщент. Найбільших втрат зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров‘я, передає УНН.

За три роки війни росія суттєво підірвала українську медицину, зруйнувавши інфраструктуру та ускладнивши роботу лікарень у прифронтових районах. Попри це, систему вдається підтримувати.

Росіяни пошкодили 1984 об’єкти медзакладів, ще 301 зруйнували вщент. Найбільших втрат зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі

- йдеться у повідомленні. 

Дані про зруйновані медзаклади на окупованих територіях зібрати неможливо. Росіяни атакували й швидкі: 242 машини пошкодили, 273 знищили, а 80 викрали. Медицина потребує близько 17 мільярдів доларів, з них 3,6 мільярда – на 2024-2026 роки.

Через постійні обстріли ця сума зростає. Попри удари, відновлення лікарень – пріоритет. Завдяки міжнародній підтримці вже відбудували 594 медзаклади, ще 370 – частково.

У МОЗ повідомили, що в 2024 році відновили та ввели в експлуатацію 124 медичні об’єкти, пошкоджені через атаки росії. Там також подякували Силам оборони за можливість продовжувати роботу, а медпрацівникам – за їхню сміливість і щоденну працю.

Нагадаємо Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у третю річницю повномасштабного вторгнення росії, зазначивши, що три роки це дуже багато, але Україна захистила своє право на незалежність.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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