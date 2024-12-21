Мазут добрался до берегов оккупированной Керчи: в городе введен режим ЧС
Киев • УНН
На Керченском полуострове обнаружен выброс мазута с потерпевших аварию танкеров "Волгонефть". МЧС и экологические службы пытаются ликвидировать загрязнение береговой линии и морской акватории.
Нефтепродукты с потерпевших крушение танкеров россии обнаружили на берегу и в море на оккупированном Керченском полуострове. Об этом сообщил подконтрольный рф так называемый мэр Керчи олег каторгин, передает УНН.
"На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошёл выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров. Для очистки берега задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и города Керчь", - написал каторгин.
По его словам, для сбора пятна мазута в морской акватории спасательной службой якобы направлены СКБ "Максим Колосов" и СКБ Анатолий Ткачев.
"Принимаются все возможные меры по очистке побережья и акватории", - утверждает каторгин.
Добавим
Как сообщил заместитель "председателя Совета министров Республики Крым" игорь михайличенко, в Керчи введен режим ЧС муниципального характера.
Напомним
В Керченском проливе два танкера "Волгонефть" попали в аварию.
Из-за аварии российских танкеров утечка мазута будет иметь катастрофические последствия для морской экосистемы Черного моря.
20 декабря директор офиса Гринпис Украина Наталья Гозак заявляла, что наибольшие катастрофические последствия от разлива нефтепродуктов с российских танкеров в Черном море ожидаются в ближайшие дни, и загрязнение может достичь берегов Украины.