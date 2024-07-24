Сегодня, 24 июля, в 20:00 в рамках Олимпийских игр начнется футбольный матч между сборными Украины и Ирака, говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.

«Сегодня, 24 июля, за два дня до официального открытия ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже, свой путь начнет национальная сборная по футболу!», - говорится в сообщении.

Для сборной Украины это первый в истории футбольный матч на Олимпиаде. Начнется матч в 20:00.

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