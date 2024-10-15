Массовое "минирование" по всей Украине: все сообщения, поступившие вчера, оказались ложными
Киев • УНН
Полиция проверила более 2000 объектов после сообщений о «минировании». Все сигналы оказались ложными, большинство поступило с российских IP-адресов.
Правоохранители проверили объекты, по которым вчера поступили сообщения о "минировании" - все они оказались ложными, сообщили во вторник в Национальной полиции Украины, передает УНН.
Детали
Как рассказали в Нацполиции, подразделениями полиции отработаны все заведения, о которых поступали сигналы о "минировании" - все они оказались ложными.
Подавляющее их большинство поступило с российских IP-адресов. Обработано более 2000 вызовов, в основном это информация о минировании админзданий. По факту за заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан возбуждены уголовные производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины
Дополнение
Сегодня, в нескольких областях Украины снова "заминирование". В Хмельницком поступили сообщения о заминировании учебных заведений. В Ровно сообщили о заминировании здания горсовета. В обоих случаях проводится эвакуация и проверка помещений.
Напомним
Вчера, 14 октября, по всем регионам государства на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступили анонимные письма о "минировании" их зданий.
В письме с угрозами, которое разослали сотням организаций, упоминаются журналистки Радио Свобода, которых и просят считать "виновными" за якобы готовящиеся подрывы.