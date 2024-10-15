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У низці регіонів знову "замінування"

Київ • УНН

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У Хмельницькому надійшли повідомлення про замінування навчальних закладів. У Рівному повідомили про замінування будівлі Рівнеради. В обох випадках проводиться евакуація та перевірка приміщень.

У низці регіонів знову "замінування"

У кількох областях України знову "замінування", про що повідомили представники поліції та місцевого самоврядування, пише УНН.

Деталі

У Хмельницькому зранку 15 жовтня до поліції надійшли повідомлення про замінування декількох навчальних закладів, про що "Суспільне Хмельницький" розповіла речниця ГУНП у Хмельницькій області Інна Глега.

За її словами, на місцях працюють усі відповідні служби, які обстежують будівлі та перевіряють їх на наявність вибухонебезпечних предметів. Наразі людей евакуювали.

Також про отримання повідомлення про замінування повідомили у Рівному.

"Отримали анонімне повідомлення про замінування будівлі Рівнеради. Згідно з протоколом наразі евакуюємо працівників. Спеціальні служби проводять обстеження приміщень. Про результат перевірки повідомлю згодом", - написав у Telegram  секретар Рівненської міськради, в.о. міського голови Рівненської територіальної громади Віктор Шакирзян.

Нагадаємо

Напередодні, 14 жовтня, Україною прокотилася хвиля "замінувань" - у тому числі органів влади.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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