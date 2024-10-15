В ряде регионов снова "заминирования"
Киев • УНН
В Хмельницком поступили сообщения о заминировании учебных заведений. В Ровно сообщили о заминировании здания горсовета. В обоих случаях проводится эвакуация и проверка помещений.
В нескольких областях Украины снова "заминирования", о чем сообщили представители полиции и местного самоуправления, пишет УНН.
Детали
В Хмельницком утром 15 октября в полицию поступили сообщения о заминировании нескольких учебных заведений, о чем "Суспільне Хмельницький" рассказала пресс-секретарь ГУНП в Хмельницкой области Инна Глега.
По ее словам, на местах работают все соответствующие службы, которые обследуют здания и проверяют их на наличие взрывоопасных предметов. Сейчас людей эвакуировали.
Также о получении сообщения о заминировании сообщили в Ровно.
"Получили анонимное сообщение о заминировании здания Ровенского горсовета. Согласно протоколу сейчас эвакуируем работников. Специальные службы проводят обследование помещений. О результате проверки сообщу позже", - написал в Telegram секретарь Ровенского горсовета, и.о. городского головы Ровенской территориальной громады Виктор Шакирзян.
Напомним
Накануне, 14 октября, по Украине прокатилась волна "минирований" - в том числе органов власти.