Масове "замінування" по всій Україні: всі повідомлення, які надійшли вчора, виявились неправдивими
Київ • УНН
Поліція перевірила понад 2000 об'єктів після повідомлень про "замінування". Всі сигнали виявилися хибними, більшість надійшла з російських IP-адрес.
Правоохоронці перевірили об’єкти, щодо яких вчора надійшли повідомлення про "замінування" – всі вони виявились неправдивими, повідомили у вівторок в Національній поліції України, передає УНН.
Деталі
Як розповіли в Нацполіції, підрозділами поліції відпрацьовано всі заклади, про які надходили сигнали про "замінування" - всі вони виявились хибними.
Переважна їх більшість надійшла з російських IP-адрес. Опрацьовано понад 2000 викликів, в основному це інформація про мінування адмінбудівель. За фактом за завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України
Доповнення
Сьогодні, у кількох областях України знову "замінування". У Хмельницькому надійшли повідомлення про замінування навчальних закладів. У Рівному повідомили про замінування будівлі Рівнеради. В обох випадках проводиться евакуація та перевірка приміщень.
Нагадаємо
Вчора, 14 жовтня, по всіх регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надійшли анонімні листи про "замінування" їхніх будівель.
У листі з погрозами, який розіслали сотням організацій, згадуються журналістки Радіо Свобода, яких і просять вважати "винними" за підриви, які нібито готуються.