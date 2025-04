Масштабный взрыв автоцистерны в Канзасе заблокировал движение транспорта на шоссе

Отмечается, что в результате взрыва и последующего пожара автоцистерны было на несколько часов остановлено движение транспорта на шоссе 49, что пролегает между двумя американскими штатами, причем движение было парализовано в обоих направлениях.

Движение было восстановлено тогда, когда пожарным штата Канзас удалось потушить пламя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мексике взорвалась мастерская по производству пиротехники

Напомним, в результате возгорания и пожара, который, в итоге, перекинулся на соседнее грузовое судно и вызвал взрыв в Южной Корее — число пострадавших возросло до 18 человек.

FREEWAY INFERNO: A tanker truck fire shut down Interstate 49 for hours in both directions until Kansas City firefighters doused the blaze. https://t.co/apNwhMpWM1 pic.twitter.com/UJ6hdPmCwp

— ABC News (@ABC) September 30, 2019