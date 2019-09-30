Масштабный взрыв автоцистерны в Канзасе заблокировал движение транспорта на шоссе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В результате взрыва автоцистерны в Канзас-Сити, штат Миссури (США), было остановлено движение транспорта по шоссе между несколькими штатами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Отмечается, что в результате взрыва и последующего пожара автоцистерны было на несколько часов остановлено движение транспорта на шоссе 49, что пролегает между двумя американскими штатами, причем движение было парализовано в обоих направлениях.
Движение было восстановлено тогда, когда пожарным штата Канзас удалось потушить пламя.
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Напомним, в результате возгорания и пожара, который, в итоге, перекинулся на соседнее грузовое судно и вызвал взрыв в Южной Корее — число пострадавших возросло до 18 человек.
FREEWAY INFERNO: A tanker truck fire shut down Interstate 49 for hours in both directions until Kansas City firefighters doused the blaze. https://t.co/apNwhMpWM1 pic.twitter.com/UJ6hdPmCwp— ABC News (@ABC) September 30, 2019