Масштабний вибух автоцистерни у Канзасі заблокував рух транспорту на шосе

Зазначається, що внаслідок вибуху та подальшої пожежі автоцистерни був на декілька годин зупинений рух транспорту на шосе 49, що пролягає між двома штатами. При цьому рух був паралізований в обох напрямках.

Рух був відновлений тоді, коли пожежникам штату Канзас вдалось загасити полум'я.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Мексиці вибухнула майстерня з виробництва піротехніки

Нагадаємо, внаслідок вибуху та пожежі на вантажному судні в Південній Кореї кількість постраждалих зросла до 18 осіб.

FREEWAY INFERNO: A tanker truck fire shut down Interstate 49 for hours in both directions until Kansas City firefighters doused the blaze. https://t.co/apNwhMpWM1 pic.twitter.com/UJ6hdPmCwp

— ABC News (@ABC) September 30, 2019