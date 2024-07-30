Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег своего нового иранского коллегу Масуда Пезешкиана в телефонном разговоре в понедельник от дальнейшей поддержки Ираном российской войны в Украине, говорится в заявлении Елисейского дворца, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Макрон также сказал президенту Ирана Пезешкиану, что его страна должна сыграть свою роль в предотвращении эскалации напряженности между Ливаном и Израилем, прекратив поддержку дестабилизирующих игроков.

Иран также должен прекратить тревожную эскалацию своей ядерной программы и выполнять требования международных организаций, сказал Макрон.

Наконец, освобождение трех французских заложников было бы обязательным для улучшения франко-иранских отношений.

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