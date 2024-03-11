ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Макрон откладывает визиты в Украину из-за того, что хочет посетить страну "с ощутимыми результатами" - Politico

Макрон откладывает визиты в Украину из-за того, что хочет посетить страну "с ощутимыми результатами" - Politico

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 17:55  •  1821 просмотра

Read in English

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает откладывать свой визит в Украину, поскольку хочет скоординировать действия с союзниками и приехать "с ощутимыми результатами"

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает откладывать свой визит в Украину из-за того, что он хочет "уделить необходимое время" для обсуждений с союзниками, чтобы он мог посетить Украину "с ощутимыми результатами". Об этом сообщает издание POLITICO, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, президент Франции Эммануэль Макрон отложил давно запланированный визит в Украину из-за напряженности с союзниками из-за его все более агрессивных комментариев в отношении России. Визит несколько раз откладывался и сначала планировался на февраль, а затем был перенесен на середину марта.

У Макрона подтвердили визит президента Франции в Украину в ближайшие недели11 марта 2024, 07:16 • 26271 просмотр

Вместо того, чтобы спешить в Киев, Макрон теперь хочет "уделить необходимое время" для обсуждений с союзниками, чтобы он мог посетить Украину "с ощутимыми результатами". Нужно немного времени, чтобы заключить различные коалиции и их оперативные обязательства с нашими партнерами

- сказал изданию французский дипломат на условиях анонимности.

Также в Елисейском дворце отвергают предположение, что беспокойство безопасностью сыграли роль в отсрочке после того, как россияне ударили по Одессе во время визита в город премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Премьер Греции после увиденного удара рф по Одессе: "У всех нас есть послание для кремля"7 марта 2024, 13:28 • 26929 просмотров

 Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон активно поддерживает Украину и призывает к поражению России, осознавая, что Европа должна пользоваться стратегической автономией и наращивать свой военный потенциал в отсутствие безопасностного зонтика США. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
kiriakos-mitsotakisКириакос Мицотакис
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
yevropaЕвропа
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
odessaОдесса
kievКиев
Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  38270 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  54585 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  56466 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  103785 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  103273 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  187925 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177224 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173219 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  252149 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102684 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Новости по теме
Макрон откладывает визиты в Украину из-за того, что хочет посетить страну "с ощутимыми результатами" - Politico

Макрон откладывает визиты в Украину из-за того, что хочет посетить страну "с ощутимыми результатами" - Politico

  •  1821 просмотра
Генштаб: ВСУ отбили 54 российские атаки по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском направлении

Генштаб: ВСУ отбили 54 российские атаки по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском направлении

  •  1216 просмотра
Польские правоохранители отрицают блокирование пассажирских автобусов на границе с Украиной

Польские правоохранители отрицают блокирование пассажирских автобусов на границе с Украиной

  •  3719 просмотра
Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили

Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили

  •  4622 просмотра
Запорожское направление: ССО показали как HIMARS бьет по вражеской РЭБ

Запорожское направление: ССО показали как HIMARS бьет по вражеской РЭБ

  •  6350 просмотра
Во время распития алкоголя нанес товарищу повреждения, несовместимые с жизнью: полиция задержала подозреваемого на Киевщине

Во время распития алкоголя нанес товарищу повреждения, несовместимые с жизнью: полиция задержала подозреваемого на Киевщине

  •  4506 просмотра
Будут говорить о поддержке Украины: в следующем месяце премьер Чехии встретится с Байденом

Будут говорить о поддержке Украины: в следующем месяце премьер Чехии встретится с Байденом

  •  8093 просмотра
В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"

В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"

  •  8227 просмотра
Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь

Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь

  •  9091 просмотра
В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

  •  10715 просмотра

Популярные

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

  •  101631 просмотра
Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

  •  90061 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  131268 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

  •  100364 просмотра
В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

  •  69150 просмотра

Публикации

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  131268 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  219664 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  221113 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  252149 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  245642 просмотра

Макрон откладывает визиты в Украину из-за того, что хочет посетить страну "с ощутимыми результатами" - Politico

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает откладывать свой визит в Украину, поскольку хочет скоординировать действия с союзниками и приехать "с ощутимыми результатами".

Война •   •  1821 просмотра
Макрон откладывает визиты в Украину из-за того, что хочет посетить страну "с ощутимыми результатами" - Politico

Генштаб: ВСУ отбили 54 российские атаки по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском направлении

Украинские войска отбили 54 российские атаки на востоке и юге Украины, с интенсивными боями на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском направлениях, несмотря на российские авиаудары и ракетные обстрелы.

Война •   •  1216 просмотра
Генштаб: ВСУ отбили 54 российские атаки по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском направлении

Польские правоохранители отрицают блокирование пассажирских автобусов на границе с Украиной

Польские правоохранители отрицают обвинения в блокировании пассажирских автобусов из Украины, заявляя, что автобусы беспрепятственно пересекают границу с Польшей.

политика •   •  3719 просмотра
Польские правоохранители отрицают блокирование пассажирских автобусов на границе с Украиной

Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили

Грузия требует ареста и экстрадиции бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили, который сейчас является советником Генерального прокурора Украины, и направила запросы в Бельгию и Германию.

политика •   •  4622 просмотра
Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили

Запорожское направление: ССО показали как HIMARS бьет по вражеской РЭБ

Вооруженные Силы уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "ПАЛАНТИН" на Запорожском направлении ракетами HIMARS после того, как разведывательные БПЛА отследили и передали его координаты.

Война •   •  6350 просмотра
Запорожское направление: ССО показали как HIMARS бьет по вражеской РЭБ

Во время распития алкоголя нанес товарищу повреждения, несовместимые с жизнью: полиция задержала подозреваемого на Киевщине

В Киевской области во время пьяного конфликта мужчина убил своего 45-летнего знакомого, избив его металлическим чайником и деревянным рублем, а затем спрятал тело у себя дома.

Криминал и ЧП •   •  4506 просмотра
Во время распития алкоголя нанес товарищу повреждения, несовместимые с жизнью: полиция задержала подозреваемого на Киевщине

Будут говорить о поддержке Украины: в следующем месяце премьер Чехии встретится с Байденом

Премьер-министр Чехии Петр Фиала встретится с президентом США Джо Байденом в апреле, чтобы обсудить Украину, вопросы безопасности, экономические возможности, общие демократические ценности и подтвердить свою решительную поддержку Украины против российской агрессии.

Война •   •  8093 просмотра
Будут говорить о поддержке Украины: в следующем месяце премьер Чехии встретится с Байденом

В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"

Партизанское движение "АТЕШ - Гражданская сила" набирает обороты в российском городе Тольятти: активисты сообщают, что ежедневно к ним присоединяется огромное количество людей для борьбы с преступным режимом.

Война •   •  8227 просмотра
В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"

Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь

Грузия требует от Украины выдать бывших грузинских чиновников, осужденных за преступления, которые сейчас занимают высокие должности в украинской власти, ссылаясь на то, что это противоречит традиционной дружбе между двумя странами.

политика •   •  9091 просмотра
Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь

В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

По всей Украине объявлена ракетная опасность, из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области рф.

Война •   •  10715 просмотра
В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ-31К