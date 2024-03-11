Макрон откладывает визиты в Украину из-за того, что хочет посетить страну "с ощутимыми результатами" - Politico

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает откладывать свой визит в Украину из-за того, что он хочет "уделить необходимое время" для обсуждений с союзниками, чтобы он мог посетить Украину "с ощутимыми результатами". Об этом сообщает издание POLITICO, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, президент Франции Эммануэль Макрон отложил давно запланированный визит в Украину из-за напряженности с союзниками из-за его все более агрессивных комментариев в отношении России. Визит несколько раз откладывался и сначала планировался на февраль, а затем был перенесен на середину марта.

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Вместо того, чтобы спешить в Киев, Макрон теперь хочет "уделить необходимое время" для обсуждений с союзниками, чтобы он мог посетить Украину "с ощутимыми результатами". Нужно немного времени, чтобы заключить различные коалиции и их оперативные обязательства с нашими партнерами - сказал изданию французский дипломат на условиях анонимности.

Также в Елисейском дворце отвергают предположение, что беспокойство безопасностью сыграли роль в отсрочке после того, как россияне ударили по Одессе во время визита в город премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

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Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон активно поддерживает Украину и призывает к поражению России, осознавая, что Европа должна пользоваться стратегической автономией и наращивать свой военный потенциал в отсутствие безопасностного зонтика США.