Макрон откладывает визиты в Украину из-за того, что хочет посетить страну "с ощутимыми результатами" - Politico
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает откладывать свой визит в Украину, поскольку хочет скоординировать действия с союзниками и приехать "с ощутимыми результатами"
Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает откладывать свой визит в Украину из-за того, что он хочет "уделить необходимое время" для обсуждений с союзниками, чтобы он мог посетить Украину "с ощутимыми результатами". Об этом сообщает издание POLITICO, передает УНН.
Детали
Как отмечает издание, президент Франции Эммануэль Макрон отложил давно запланированный визит в Украину из-за напряженности с союзниками из-за его все более агрессивных комментариев в отношении России. Визит несколько раз откладывался и сначала планировался на февраль, а затем был перенесен на середину марта.
У Макрона подтвердили визит президента Франции в Украину в ближайшие недели11 марта 2024, 07:16 • 26271 просмотр
Вместо того, чтобы спешить в Киев, Макрон теперь хочет "уделить необходимое время" для обсуждений с союзниками, чтобы он мог посетить Украину "с ощутимыми результатами". Нужно немного времени, чтобы заключить различные коалиции и их оперативные обязательства с нашими партнерами
Также в Елисейском дворце отвергают предположение, что беспокойство безопасностью сыграли роль в отсрочке после того, как россияне ударили по Одессе во время визита в город премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
Премьер Греции после увиденного удара рф по Одессе: "У всех нас есть послание для кремля"7 марта 2024, 13:28 • 26929 просмотров
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон активно поддерживает Украину и призывает к поражению России, осознавая, что Европа должна пользоваться стратегической автономией и наращивать свой военный потенциал в отсутствие безопасностного зонтика США.
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Макрон откладывает визиты в Украину из-за того, что хочет посетить страну "с ощутимыми результатами" - Politico
Генштаб: ВСУ отбили 54 российские атаки по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском направлении
Польские правоохранители отрицают блокирование пассажирских автобусов на границе с Украиной
Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили
Запорожское направление: ССО показали как HIMARS бьет по вражеской РЭБ
Во время распития алкоголя нанес товарищу повреждения, несовместимые с жизнью: полиция задержала подозреваемого на Киевщине
Будут говорить о поддержке Украины: в следующем месяце премьер Чехии встретится с Байденом
В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"
Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь
В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ-31К
Популярные
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ
Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области
В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки
Публикации
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
Макрон откладывает визиты в Украину из-за того, что хочет посетить страну "с ощутимыми результатами" - Politico
Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает откладывать свой визит в Украину, поскольку хочет скоординировать действия с союзниками и приехать "с ощутимыми результатами".
Генштаб: ВСУ отбили 54 российские атаки по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском направлении
Украинские войска отбили 54 российские атаки на востоке и юге Украины, с интенсивными боями на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском направлениях, несмотря на российские авиаудары и ракетные обстрелы.
Польские правоохранители отрицают блокирование пассажирских автобусов на границе с Украиной
Польские правоохранители отрицают обвинения в блокировании пассажирских автобусов из Украины, заявляя, что автобусы беспрепятственно пересекают границу с Польшей.
Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили
Грузия требует ареста и экстрадиции бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили, который сейчас является советником Генерального прокурора Украины, и направила запросы в Бельгию и Германию.
Запорожское направление: ССО показали как HIMARS бьет по вражеской РЭБ
Вооруженные Силы уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "ПАЛАНТИН" на Запорожском направлении ракетами HIMARS после того, как разведывательные БПЛА отследили и передали его координаты.
Во время распития алкоголя нанес товарищу повреждения, несовместимые с жизнью: полиция задержала подозреваемого на Киевщине
В Киевской области во время пьяного конфликта мужчина убил своего 45-летнего знакомого, избив его металлическим чайником и деревянным рублем, а затем спрятал тело у себя дома.
Будут говорить о поддержке Украины: в следующем месяце премьер Чехии встретится с Байденом
Премьер-министр Чехии Петр Фиала встретится с президентом США Джо Байденом в апреле, чтобы обсудить Украину, вопросы безопасности, экономические возможности, общие демократические ценности и подтвердить свою решительную поддержку Украины против российской агрессии.
В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"
Партизанское движение "АТЕШ - Гражданская сила" набирает обороты в российском городе Тольятти: активисты сообщают, что ежедневно к ним присоединяется огромное количество людей для борьбы с преступным режимом.
Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь
Грузия требует от Украины выдать бывших грузинских чиновников, осужденных за преступления, которые сейчас занимают высокие должности в украинской власти, ссылаясь на то, что это противоречит традиционной дружбе между двумя странами.
В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ-31К
По всей Украине объявлена ракетная опасность, из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области рф.