МАГАТЭ должно принять более радикальные меры в отношении РФ из-за атак на критические для АЭС подстанции - Галущенко
Киев • УНН
Министр энергетики Галущенко призвал МАГАТЭ принять более жесткие меры против РФ из-за атак на критические для работы АЭС подстанции.
МАГАТЭ должно принять более радикальные меры против России из-за атак на критические для АЭС подстанции, заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Минэнерго, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, Украина призывает принять более радикальные меры в отношении страны-агрессора России из-за ее попыток спровоцировать радиационную аварию атаками на критические для работы АЭС подстанции.
«Нужно принимать более радикальные меры в отношении России. Иначе это выглядит просто пустой тратой времени. После того, как МАГАТЭ отметило важность этих станций, уровень атак растет. Еще одна волна массированных атак лишь подтверждает серьезность ситуации», - сказал Галущенко на встрече с послами ЕС в Вене.
Агрессор 17 ноября, как указали в Минэнерго, целенаправленно атаковал критические подстанции, которые по официальному заключению МАГАТЭ являются критически важными для безопасности АЭС.
«Блэкаут или аварийное отключение атомных станций является их главным приоритетом. Следовательно, риски любой ядерной аварии невероятно высоки», - заявил министр энергетики представителям европейских стран.
Благодаря силам ПВО и слаженным действиям украинских энергетиков катастрофического сценария удалось избежать. Однако россия не оставляет попытки уничтожить критическую для ядерной энергетики инфраструктуру.
Министр энергетики сообщил также детали сегодняшнего утреннего обстрела, в результате которого второй раз за неделю оккупированная Россией Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута.
Запорожская АЭС снова под угрозой блэкаута из-за вражеского обстрела - Минэнерго21 нояб. 2024, 06:16 • 15133 просмотра