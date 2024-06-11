Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Йемена: погибли по меньшей мере 38 человек

Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Йемена, приведя к гибели по меньшей мере 38 человек. Точные причины аварии пока неизвестны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

У берегов Йемена произошло страшное событие-лодка, перевозившая мигрантов из Африканского Рога, перевернулась, приводя к гибели по меньшей мере 38 человек.

Авария произошла в районе портового города Аден. Инцидент подтвердили йеменские чиновники и очевидцы в понедельник, отметив его серьезные последствия.

Пока сведений о том, что именно вызвало эту трагедию, нет.

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