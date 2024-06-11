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Човен з мігрантами перекинувся біля берегів Ємену: загинуло щонайменше 38 людей

Човен з мігрантами перекинувся біля берегів Ємену: загинуло щонайменше 38 людей

Київ • УНН

 • 30809 перегляди

Човен з мігрантами з Африканського Рогу перекинувся недалеко від портового міста Аден в Ємені, в результаті чого загинули щонайменше 38 осіб.

Човен з мігрантами перекинувся біля берегів Ємену, призвівши до загибелі щонайменше 38 осіб. Точні причини аварії наразі невідомі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Біля берегів Ємену сталася страшна подія – човен, що перевозив мігрантів з Африканського Рогу, перекинувся, призводячи до загибелі щонайменше 38 людей.

Аварія трапилася у районі портового міста Аден. Інцидент підтвердили єменські чиновники та очевидці в понеділок, відзначивши його серйозні наслідки.

Наразі відомостей про те, що саме спричинило цю трагедію, немає.

Британські ВМС повідомили про атаку на судно біля берегів Ємену09.06.24, 03:30 • 100819 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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