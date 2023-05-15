Лесные пожары в Канаде и россии: ученые бьют тревогу

Детали

Пожары только в провинции Канады Альберте с 1 января сожгли около 1 миллиона акров земли и за последнюю неделю заставили эвакуировать около 30 000 человек.

Последние пожары охватили бореальные леса, северные леса, которые состоят в основном из хвойных пород и покрывают большую часть Канады, россии и Аляски, которые являются крупнейшим в мире наземным хранилищем углерода.

По данным Службы мониторинга атмосферы Copernicus, пожары в Альберте в этом году выбросили 5 мегатонн углерода.

Исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что лесные пожары в северной части Северной Америки могут освободить до 12 гигатонн углекислого газа к 2050 году, выбрасывая углерод, который они хранят, в атмосферу при горении.

По подсчетам Международного энергетического агентства глобальные выбросы углекислого газа от энергетики и промышленности достигли нового рекорда в 36,8 Гт в 2022 году.

Хотя бореальные лесные пожары не являются чем-то необычным весной, ученые наблюдали рост интенсивности пожаров за последнее десятилетие. Средние температуры на севере планеты повышались быстрее, чем ближе к экватору вследствие глобального потепления, поскольку отражающий снег и льды Арктики растаяли.

Ранее в этом году исследователи обнаружили, что летние пожары в бореальных лесах участились с 2000 года и составили почти четверть общего объема выбросов углерода от лесных пожаров в 2021 году, выпустив рекордные 1,76 млрд тонн CO₂.

Пожары в Канаде породили большие столбы дыма, видимые со спутников, которые в последние дни пересекли страну в направлении северо-востока США и, по прогнозам, в ближайшие дни продолжатся до Атлантического океана.

В россии лесные пожары бушуют на Урале и Сибири, в полосе от Челябинской области через Омскую и Новосибирскую области до Приморья, а также охватывают Казахстан и Монголию.

Чрезвычайное положение было объявлено в Хабаровском крае на Дальнем Востоке россии в понедельник из-за лесных пожаров.

В начале прошлой недели в Тюменской, Курганской, Свердловской и Омской областях введено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, вызванных жарой и засухой.

На прошлой неделе российское агентство ТАСС сообщило, что в результате лесных пожаров в Курганской области и еще одного в Тюменской области погиб 21 человек.