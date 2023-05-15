Лісові пожежі в Канаді та росії: вчені б'ють на сполох

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Пожежі лише в провінції Канади Альберті з 1 січня спалили близько 1 мільйона акрів землі та за останній тиждень змусили евакуювати майже 30 000 людей.

Останні пожежі охопили бореальні ліси, північні ліси, які здебільшого складаються з хвойних порід і покривають більшу частину Канади, росії та Аляски, які є найбільшим у світі наземним сховищем вуглецю.

За даними Служби моніторингу атмосфери Copernicus, пожежі в Альберті цього року викинули 5 мегатонн вуглецю.

Дослідження, опубліковане минулого року, показало, що лісові пожежі в північній частині Північної Америки можуть звільнити до 12 гігатон вуглекислого газу до 2050 року, викидаючи вуглець, який вони зберігають, в атмосферу при горінні.

За підрахунками Міжнародного енергетичного агентства, глобальні викиди вуглекислого газу від енергетики та промисловості досягли нового рекорду 36,8 Гт у 2022 році.

Хоча бореальні лісові пожежі не є чимось незвичайним навесні, вчені спостерігали зростання інтенсивності пожеж за останнє десятиліття. Середні температури на півночі планети підвищувалися швидше, ніж ближче до екватора, внаслідок глобального потепління, оскільки відбиваючий сніг та льоди Арктики розтанули.

Раніше цього року дослідники виявили, що літні пожежі у бореальних лісах почастішали з 2000 року і становили майже чверть від загального обсягу викидів вуглецю від лісових пожеж у 2021 році, випустивши рекордні 1,76 млрд тонн CO₂.

Пожежі в Канаді породили великі стовпи диму, видимі з супутників, які останніми днями перетнули країну у напрямку північного сходу США і, за прогнозами, найближчими днями продовжаться до Атлантичного океану.

У росії лісові пожежі вирують на Уралі та в Сибіру, у смузі від Челябінської області через Омську та Новосибірську області до Примор'я, а також охоплюють Казахстан та Монголію.

Надзвичайне становище було оголошено в Хабаровському краї на Далекому Сході росії у понеділок через лісові пожежі.

На початку минулого тижня в Тюменській, Курганській, Свердловській та Омській областях запроваджено надзвичайний стан через лісові пожежі, спричинені спекою та посухою.

Минулого тижня російське агентство ТАРС повідомило, що внаслідок лісових пожеж у Курганській області та ще однієї у Тюменській області загинула 21 особа.