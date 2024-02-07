Ликвидация последствий ракетной атаки: в Киеве перекрыли движение по одной из улиц города

В Киеве для ликвидации последствий ракетной атаки перекрыли движение по одной из улиц вблизи станции метро "Черниговская". Об этом сообщила Национальная полиция города Киева, передает УНН.

Детали

В связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на город Киев и обеспечением охраны места происшествия движение транспорта перекрыто на улице Гната Хоткевича в обоих направлениях - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что на местах событий патрульные оказывают помощь оперативным службам и гражданам.

Вражеский удар по Киеву: из-под завалов деблокировали четвертую жертву