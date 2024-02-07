Ліквідація наслідків ракетної атаки: у Києві перекрили рух однією з вулиць міста
Київ • УНН
Рух транспорту перекрили на одній з вулиць біля станції метро "Чернігівська" у Києві, щоб розчистити уламки після нещодавнього ракетного обстрілу.
У Києві для ліквідації наслідків ракетної атаки перекрили рух однією з вулиць поблизу станції метро "Чернігівська". Про це повідомила Національна поліція міста Києва, передає УНН.
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У зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на місто Київ та забезпеченням охорони місця події рух транспорту перекрито на вулиці Гната Хоткевича в обох напрямках
Зазначається, що на місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам.
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