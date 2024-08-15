Лиховой про плацдарм на левом берегу Днепра возле Крынок: там происходит много событий

Украинские подразделения на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее села Кринки, успешно отбили еще семь атак противника, который активизировал свои действия в этом районе. Об этом сообщил спикер ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Еще 7 атак было отбито на плацдарме, на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее от села Кринки, где наши подразделения переместились на новые позиции. Там противник активизировался, по сравнению с прошлой неделей. День ото дня там происходит немало событий, как для такого малого отрезка - говорит Лиховой.

Он рассказывает, что там есть и определенные особенности местности: из-за заболоченности сложно создавать фортификации и новые позиции.

Если враг в такую погоду наносит артиллерийский удар, а также сбрасывает с БПЛА зажигательные вещества, то там возникают пожары. Сложно удержать наши позиции - добавил он.

Напомним

российские оккупанты в течение последней недели существенно увеличили интенсивность штурмов украинских позиций в районе населенных пунктов Кринки и Малая Токмачка Запорожской области.

Комитет ВР может рассмотреть вопрос операции в Кринках на Херсонщине