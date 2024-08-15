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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лиховой про плацдарм на левом берегу Днепра возле Крынок: там происходит много событий

Лиховой про плацдарм на левом берегу Днепра возле Крынок: там происходит много событий

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 08:38  •  12479 просмотра

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Украинские подразделения успешно отражают очередные атаки противника на левом берегу Днепра в Херсонской области. Дмитрий Лиховой сообщил об активизации противника и сложностях удержания позиций из-за особенностей местности.

Украинские подразделения на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее села Кринки, успешно отбили еще семь атак противника, который активизировал свои действия в этом районе. Об этом сообщил спикер ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Еще 7 атак было отбито на плацдарме, на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее от села Кринки, где наши подразделения переместились на новые позиции. Там противник активизировался, по сравнению с прошлой неделей. День ото дня там происходит немало событий, как для такого малого отрезка

- говорит Лиховой.

Он рассказывает, что там есть и определенные особенности местности: из-за заболоченности сложно создавать фортификации и новые позиции.

Если враг в такую погоду наносит артиллерийский удар, а также сбрасывает с БПЛА зажигательные вещества, то там возникают пожары. Сложно удержать наши позиции

- добавил он.

Напомним

российские оккупанты в течение последней недели существенно увеличили интенсивность штурмов украинских позиций в районе населенных пунктов Кринки и Малая Токмачка Запорожской области.

Комитет ВР может рассмотреть вопрос операции в Кринках на Херсонщине18 июля 2024, 20:55 • 100574 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
khersonskaya-oblastХерсонская область
dneprДнепр (река)
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