Лиховой про плацдарм на левом берегу Днепра возле Крынок: там происходит много событий
Киев • УНН
Украинские подразделения успешно отражают очередные атаки противника на левом берегу Днепра в Херсонской области. Дмитрий Лиховой сообщил об активизации противника и сложностях удержания позиций из-за особенностей местности.
Украинские подразделения на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее села Кринки, успешно отбили еще семь атак противника, который активизировал свои действия в этом районе. Об этом сообщил спикер ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Еще 7 атак было отбито на плацдарме, на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее от села Кринки, где наши подразделения переместились на новые позиции. Там противник активизировался, по сравнению с прошлой неделей. День ото дня там происходит немало событий, как для такого малого отрезка
Он рассказывает, что там есть и определенные особенности местности: из-за заболоченности сложно создавать фортификации и новые позиции.
Если враг в такую погоду наносит артиллерийский удар, а также сбрасывает с БПЛА зажигательные вещества, то там возникают пожары. Сложно удержать наши позиции
Напомним
российские оккупанты в течение последней недели существенно увеличили интенсивность штурмов украинских позиций в районе населенных пунктов Кринки и Малая Токмачка Запорожской области.
Комитет ВР может рассмотреть вопрос операции в Кринках на Херсонщине18 июля 2024, 20:55 • 100574 просмотра