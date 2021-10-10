Врач Саакашвили сообщил об ухудшении состояния политика: нужна госпитализация

Детали

Саакашвили со дня задержания объявил голодовку в знак протеста против выдвинутых против него обвинений. В течение десяти дней он отказывался от пищи, периодически употребляя только соки и воду с медом.

Цитата

“Его состояние достаточно серьезно ухудшилось ... Два дня назад он выглядел совсем иначе, а теперь дело сложнее. Ему стало сложно ходить, немного трудно говорить и так далее ... Он отказывается принимать мед и соки и теперь пьет только воду ”, - сказал Кипшидзе.

Он уточнил, что экс-президент фактически ничего не ест уже две недели.

“Официально мы говорим, что он голодал десять дней, но это не десять дней, я думаю, что уже 14-15 дней. Я не знаю, как он приехал в Грузию, но он сказал мне, что ничего не ел в дороге, и он ничего не ел в Батуми, у него не было там еды”, — рассказал он.

Детали

По словам врача, ситуацию с голодовкой осложняет то, что в Саакашвили является редкое заболевание, о котором экс-президент никогда не говорил в СМИ, — талассемия крови — наследственное генетическое заболевание, которое возникает при повреждении генов гемоглобина.

“При этой болезни крови не может быть абсолютно никакого голодания”, — добавил он.

контекст

1 октября премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил , что третий президент страны Саакашвили был задержан в Грузии. Саакашвили приехал в Грузию через 8 лет после эмиграции.

После задержания Саакашвили поместили в колонию Рустави .

Украинская власть отреагировала на это, ведь Саакашвили украинское гражданство. МИД пригласил руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Саакашвили. 2 октября временно поверенный Грузии в Украине сообщил МИД об этом. Впоследствии это сделал и новый посол.

4 октября Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии посетила украинский консул.

Третий президент Грузии Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела. Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.