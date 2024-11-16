Лига наций: Украина и Грузия сегодня проведут матч в Батуми

Сегодня в Батуми на стадионе AdjaraBet Arena состоится матч 5-го тура Лиги наций-2024/2025 в группе В1 Грузия - Украина (начало игры - в 19:00 по киевскому времени), передает УНН со ссылкой на УАФ.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Грузины сыграют в красном.

В рейтинге ФИФА, который был опубликован 24 октября, наш сегодняшний соперник, команда Грузии, занимает 67-е место. Сборная Украины в этом реестре разместилась на 25-й позиции.

На стадионе AdjaraBet Arena в Батуми украинская команда еще не играла. Впрочем, сине-желтые имеют довольно богатую историю выступлений в столице Грузии, Тбилиси.

Кроме матча в Батуми, сегодня в группе В1 Лиги наций-2024/2025 состоится еще один поединок: в Тиране на стадионе Air Albania сборная Албании будет принимать Чехию (начало встречи - в 21:45 по киевскому времени).

Заявка сборной Украины на матч против Грузии

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Алексей Сыч, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 6. Владимир Бражко, 7. Михаил Мудрик, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Александр Назаренко, 15. Дмитрий Крыськив, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков, 21. Иван Калюжный, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Из тех футболистов, которые находятся в Батуми, в заявку не попал Владислав Ванат.