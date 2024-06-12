Лесные пожары в Харьковской области охватили 280 гектаров
Киев • УНН
Три лесных пожара на площади 280 гектаров в Харьковской области тушат 108 человек личного состава и 33 единицы техники от ГСЧС и лесного хозяйства.
Три лесных пожара на площади 280 гектаров продолжаются в Харьковской области, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.
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"На Харьковщине продолжается ликвидация 3 лесных пожаров на общей площади 280 га", - указали в ГСЧС в соцсетях.
В частности, на территории Изюмского лесничества горит лесная подстилка на площади около 270 га.
В Песчанском лесничестве локализован пожар лесной подстилки на площади 5 га. Продолжается ликвидация.
На территории Старосалтовского лесничества локализован пожар на площади 5 га. Тушение продолжается.
На месте пожаров в целом работает 108 человек и 33 единицы техники от ГСЧС и лесничества.
На Харьковщине масштабный лесной пожар, остановить его почти невозможно из-за заминирования6 июня 2024, 11:35 • 16990 просмотров