Лісові пожежі на Харківщині охопили 280 гектарів
Київ • УНН
Три лісові пожежі на площі 280 гектарів у Харківській області гасять 108 осіб особового складу та 33 одиниці техніки від ДСНС та лісового господарства.
Три лісові пожежі на площі 280 гектарів тривають у Харківській області, повідомили у середу у ДСНС України, пише УНН.
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"На Харківщині триває ліквідація 3 лісових пожеж на загальній площі 280 га", - вказали у ДСНС у соцмережах.
Зокрема, на території Ізюмського лісництва горить лісова підстилка на площі близько 270 га.
У Піщанському лісництві локалізовано пожежу лісової підстилки на площі 5 га. Триває ліквідація.
На території Старосалтівського лісництва локалізовано пожежу на площі 5 га. Гасіння продовжується.
На місці пожеж загалом працює 108 осіб та 33 одиниці техніки від ДСНС та лісництва.
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