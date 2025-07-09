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Лазерная атака на самолет Германии: в МИД Китая отреагировали на инцидент

Киев • УНН

 • 491 просмотра

Пекин опроверг обвинения Берлина в использовании лазерного оружия против немецкого самолета во время миссии ЕС "Eunavfor Aspides" в Красном море.

Лазерная атака на самолет Германии: в МИД Китая отреагировали на инцидент

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на обвинения со стороны Германии по поводу использования лазерного оружия на самолет во время миссии ЕС "Eunavfor Aspides" в Красном море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

Детали

Представитель Министерства иностранных дел Мао Нин, отвечая на вопрос журналиста AFP, заявила, что информация об атаке "полностью противоречит фактам, известным китайской стороне".

Китайские военно-морские силы осуществляют операции по сопровождению в Аденском заливе и водах Сомали, выполняя свой долг великой державы и способствуя поддержанию безопасности международных судоходных путей, а также поддерживают хорошую коммуникацию с немецкой и европейской сторонами. Обе стороны должны укреплять коммуникацию своевременно и прагматично, чтобы избежать недоразумений и просчетов

 - сказала Мао Нин.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Германия обвинила Китай в лазерной атаке на немецкий самолет во время миссии ЕС "Eunavfor Aspides" в Красном море. Инцидент произошел в начале июля: по данным немецкой стороны, во время полета было обнаружено, что на самолет направляли лазер с китайского военного корабля.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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