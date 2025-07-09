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Лазерна атака на літак Німеччини: у МЗС Китаю відреагували на інцидент

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Пекін спростував звинувачення Берліна у використанні лазерної зброї проти німецького літака під час місії ЄС "Eunavfor Aspides" у Червоному морі.

Лазерна атака на літак Німеччини: у МЗС Китаю відреагували на інцидент

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на звинувачення з боку Німеччини з приводу використання лазерної зброї на літак під час місії ЄС "Eunavfor Aspides" у Червоному морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС КНР.

Деталі

Речниця Міністерства закордонних справ Мао Нін, відповідаючи на питання журналіста AFP, заявила, що інформація про атаку "повністю суперечить фактам, відомим китайській стороні".

Китайські військово-морські сили здійснюють операції з супроводу в Аденській затоці і водах Сомалі, виконуючи свій обов'язок великої держави і сприяючи підтримці безпеки міжнародних судноплавних шляхів, а також підтримують добру комунікацію з німецькою і європейською сторонами. Обидві сторони повинні зміцнювати комунікацію своєчасно і прагматично, щоб уникнути непорозумінь і прорахунків

 - сказала Мао Нін.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Німеччина звинуватила Китай у лазерній атаці на німецький літак під час місії ЄС "Eunavfor Aspides" у Червоному морі. Інцидент стався на початку липня: за даними німецької сторони, під час польоту було виявлено, що на літак направляли лазер з китайського військового корабля.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Червоне море
Сомалі
Німеччина
Китай
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