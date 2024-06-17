В ближайшее время Латвия отправит Украине вторую партию беспилотников, закупленных в рамках коалиции дронов. Об этом министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил в интервью "Армия Inform", пишет УНН.

Детали

По его словам, первую партию дронов в рамках коалиции уже отправили. Сейчас Латвия собирает вторую партию, которая вскоре должна быть отправлена в Украину.

Кроме того, страна также начинает реализовывать совместные международные закупки.

Мы действительно видим огромный интерес. Пока что это скромная сумма средств, 350 тысяч евро, но это первый шаг. Также важно, чтобы различные международные компании были заинтересованы в этой программе - сказал Спрудс.

Он добавил, что сейчас продолжаются мероприятия на национальном и международном уровнях, а также двусторонне с Украиной.

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По словам министра, Латвия возглавляет коалицию дронов и входит в еще несколько коалиций в поддержку Украины, в рамках которых вместе с партнерами ищет и закупает оружие и необходимое оборудование.

Латвийское правительство также помогает с разминированием и оказывает активную политическую поддержку не только на уровне НАТО, но и в Европейском союзе.

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