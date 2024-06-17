Латвія незабаром відправить в Україну другу партію безпілотників
Київ • УНН
Незабаром Латвія відправить Україні другу партію безпілотників, придбаних в рамках безпілотної коаліції, після того, як вже відправила першу партію.
Найближчим часом Латвія надішле Україні другу партію безпілотників, закуплених у межах коаліції дронів. Про це міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив в інтерв’ю "Армія Inform", пише УНН.
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За його словами, першу партію дронів у межах коаліції вже надіслали. Наразі Латвія збирає другу партію, яка незабаром має бути відправлена в Україну.
Крім того, країна також починає реалізовувати спільні міжнародні закупівлі.
Ми дійсно бачимо величезний інтерес. Поки що це скромна сума коштів, 350 тисяч євро, але це перший крок. Також важливо, щоб різні міжнародні компанії були зацікавлені в цій програмі
Він додав, що наразі тривають заходи на національному та міжнародному рівнях, а також двосторонньо з Україною.
Додамо
За словами міністра, Латвія очолює коаліцію дронів та входить до ще кількох коаліцій на підтримку України, в межах яких разом з партнерами шукає та закуповує зброю і необхідне обладнання.
Латвійський уряд також допомагає з розмінуванням та надає активну політичну підтримку не тільки на рівні НАТО, але і в Європейському союзі.
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