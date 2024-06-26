Латвия передаст украинским больница м, 80 единиц медицинского оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких и мониторы для наблюдения за пациентами, стоимостью 343 308 евро.
Латвия передаст украинским больница г. установки для вентиляции легких и мониторы жизненных параметров пациента. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство охраны страны.
Детали
По запросу Черниговской ОВА Латвия передаст Черниговской областной детской больнице десятки аппаратов искусственной вентиляции легких и мониторов жизненно важных параметров пациентов.
Минздрав Украины отмечает, что передача этого медицинского оборудования не повлияет на выполнение основных функций латвийских лечебных учреждений и его отчуждение не вызовет необходимости в приобретении нового медицинского оборудования.
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Кроме того, в Украину будет доставлено медицинское оборудование, которое также будет передано больницам в Украине местными больницами — ООО "Региональная больница Северного Курземе", ООО "больница Мадона", ООО "Клиника Цесис" и ООО "больница Бауска" — в ответ на запросы о помощи со стороны Украины.
Кроме того, необходимое оборудование также получит детская больница государственного предприятия "Центр психиатрии и наркологии".
Всего в Украину отправят 80 единиц медицинского оборудования и приборов. Транспортировку медицинского оборудования осуществит фонд "предприниматели ради мира"
Дополнение
Delfi со ссылкой на главное латвийское информационное агентство Латвии LETA утверждает, что общая сумма оборудования — 343 308 евро.
Напомним
В Минздраве Украины заявили, что в стране за время полномасштабной войны в результате вражеских атак было повреждено 1618 объектов медучреждений и еще 214 – разрушены полностью.