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Латвія передасть українським лікарням майже сотню одиниць медобладнання

Київ • УНН

 • 28916 перегляди

Латвія передасть українським лікарням, 80 одиниць медичного обладнання, включаючи апарати штучної вентиляції легенів і монітори для спостереження за пацієнтами, вартістю 343 308 Євро.

Латвія передасть українським лікарням майже сотню одиниць медобладнання

Латвія передасть українським лікарням установки для вентиляції легень та монітори життєвих параметрів пацієнта. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство охорони країни.

Деталі 

НА запит Чернігівської ОВА Латвія передасть Чернігівській обласній дитячій лікарні десятки апаратів штучної вентиляції легенів та моніторів життєво важливих параметрів пацієнтів.

МОЗ країни зазначає, що передача цього медичного обладнання не вплине на виконання основних функцій латвійських лікувальних установ і його відчуження не викличе необхідності в придбанні нового медичного обладнання.

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Крім того, в Україну буде доставлено медичне обладнання, яке також буде передано лікарням в Україні місцевими лікарнями — ТОВ "Регіональна лікарня Північного Курземе", ТОВ "Лікарня Мадона", ТОВ "Клініка Цесіс" та ТОВ "Лікарня Бауска" — у відповідь на запити про допомогу з боку України.

Окрім того, необхідне обладнання також отримає дитяча лікарня Державного підприємства "Центр психіатрії та наркології".

Загалом в Україну відправлять 80 одиниць медичного обладнання та приладів. Транспортування медичного обладнання здійснить фонд "Підприємці заради миру"

- підсумували в МОЗ Латвії.

Доповнення

Delfi з посиланням на головне латвійське інформаційне агентство Латвії LETA стверджує, що загальна сума обладнання — 343 308 євро.

Нагадаємо

У МОЗ України заявили, що в країні  за час повномасштабної війни внаслідок ворожих атак було пошкоджено 1618 об'єктів медзакладів та ще 214 – зруйновані повністю.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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