Курс валют на 7 июня: доллар незначительно подорожал

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,1537 грн/долл., что девальвировало гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,15 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,62 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9: 10 утра:

- Доллар можно купить за 40,70 грн, а продать за 40,10 в банках.

- Евро можно купить за 44,40 грн, а продать за 43,58 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,60 — 40,70 грн, а евро−по 44,22-44,20 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 40,13-40,15 грн/долл. для доллара и 44,70-44,71 грн / евро для евро.

Напомним

Международные резервы Украины за месяц уменьшились на 7,9% и установили на начало июня 39 млрд долл.