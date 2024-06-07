Курс валют на 7 июня: доллар незначительно подорожал
Киев • УНН
Error 42: something went wron
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,1537 грн/долл., что девальвировало гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 40,15 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,62 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9: 10 утра:
- Доллар можно купить за 40,70 грн, а продать за 40,10 в банках.
- Евро можно купить за 44,40 грн, а продать за 43,58 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,60 — 40,70 грн, а евро−по 44,22-44,20 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 40,13-40,15 грн/долл. для доллара и 44,70-44,71 грн / евро для евро.
Напомним
Международные резервы Украины за месяц уменьшились на 7,9% и установили на начало июня 39 млрд долл.
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
Курс валют на 7 июня: доллар незначительно подорожал
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужбЭксклюзив
На Харьковскую область враг ночью совершил дроновую атаку, снова целил по базе отдыха
На Днепропетровщине ночью уничтожили 3 "шахеды", из-за обстрела рф Никополя есть раненые
Правительство пересмотрит расчет лимитов на электроэнергию - эксперт
россияне за сутки убили одного жителя Донецкой области и ранили четырех
Нетаньяху выступит в Конгрессе США 24 июля: расскажет "правду" о войне в Газе
В Хмельницкой области ночью уничтожили 11 вражеских целей, данных о жертвах или повреждениях нет
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать
Пораженных объектов энергетики в результате ночной атаки рф нет - Минэнерго
Популярные
7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок
Россия отправила военные корабли на учения на Кубу вблизи США
Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных в Украину
Отсутствие Китая на мирном саммите в Швейцарии подверглось критике со стороны США
Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией
Публикации
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
Курс валют на 7 июня: доллар незначительно подорожал
Error 42: something went wron.
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
российские спецслужбы использовали в свою пользу недовольство польских фермеров.
На Харьковскую область враг ночью совершил дроновую атаку, снова целил по базе отдыха
Харьковскую область ночью атаковали вражеские беспилотники, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности амбулатории, почты и СТО, а также российские войска снова обстреляли базу отдыха в области.
На Днепропетровщине ночью уничтожили 3 "шахеды", из-за обстрела рф Никополя есть раненые
В Днепропетровской области ночью были сбиты 3 беспилотника "шахед", в то время как российский обстрел Никополя ранил двух женщин и нанес ущерб жилым кварталам.
Правительство пересмотрит расчет лимитов на электроэнергию - эксперт
Правительство, как ожидается, пересмотрит формулу расчета лимитов на электроэнергию, принимая во внимание соотношение между объектами критической инфраструктуры и бытовыми потребителями в каждом регионе, с целью установления более справедливых графиков ограничения электроэнергии в регионах, в ближайшие недели.
россияне за сутки убили одного жителя Донецкой области и ранили четырех
6 июня российские оккупанты убили одного жителя Часового Яра Донецкой области и ранили еще четырех человек.
Нетаньяху выступит в Конгрессе США 24 июля: расскажет "правду" о войне в Газе
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступит на совместном заседании Конгресса США 24 июля, чтобы "рассказать правду" о войне Израиля против ХАМАС в Секторе Газа на фоне напряженных отношений с президентом Джо Байденом.
В Хмельницкой области ночью уничтожили 11 вражеских целей, данных о жертвах или повреждениях нет
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 11 вражеских объектов в ходе массированной атаки в Хмельницкой области, о жертвах и материальном ущербе не сообщалось.
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать
Парадокс ситуации заключается в том, что для "Украинской молочной компании" вовсе не проблема отремонтировать и эту дорогу, и многие другие в Черниговской области.
Пораженных объектов энергетики в результате ночной атаки рф нет - Минэнерго
В результате ночного обстрела российских войск объекты энергетики не пострадали, но враг не оставляет надежды на обстрел гражданской энергетической инфраструктуры с целью полного обесточивания.