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Міжнародні резерви України "схудли" на 7,9% - до 39 млрд доларів: НБУ пояснив продажем валюти

Міжнародні резерви України "схудли" на 7,9% - до 39 млрд доларів: НБУ пояснив продажем валюти

Київ • УНН

 • 15229 перегляди

Міжнародні резерви України скоротилися на 7,9% до 39 млрд доларів станом на 1 червня 2024 року через валютні інтервенції Національного банку України для забезпечення стабільності обмінного курсу, виплат за боргами в іноземній валюті та виплат Міжнародному валютному фонду, що частково компенсувалося надходженнями від розміщення державних облігацій в іноземній валюті та міжнародних партнерів.

Міжнародні резерви України за місяць зменшилися на 7,9% і становили на початок червня 39 млрд дол., повідомили у НБУ у четвер, пише УНН.

Деталі

"Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 39 033,8 млн дол. США. У травні вони знизилися на 7,9%", - повідомили у НБУ.

Таку динаміку у регуляторі пояснили "валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті", які, за повідомленням, все-таки були "частково компенсовані" надходженнями від розміщення валютних ОВДП та міжнародних партнерів.

Чистий продаж валюти НБУ в травні становив 3,76 млрд дол. США, збільшившись порівняно з квітнем. "Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги в березні-квітні", - пояснили у Нацбанку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті, за даними НБУ, виплачено 412,3 млн дол. Окрім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 240,8 млн дол. Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 143,1 млн дол. США. 

Пишний назвав умови, за яких НБУ й надалі пом’якшуватиме валютні обмеження07.05.24, 20:32 • 26025 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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