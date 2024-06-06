Международные резервы Украины "похудели" на 7,9% - до 39 млрд долларов: НБУ объяснил продажей валюты

Международные резервы Украины за месяц уменьшились на 7,9% и составляли на начало июня 39 млрд долл., сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 1 июня 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 39 033,8 млн долл. США. В мае они снизились на 7,9%", - сообщили в НБУ.

Такую динамику в регуляторе объяснили "валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте", которые, по сообщению, все-таки были "частично компенсированы" поступлениями от размещения валютных ОВГЗ и международных партнеров.

Чистая продажа валюты НБУ в мае составила 3,76 млрд долл. США, увеличившись по сравнению с апрелем. "Это связано с ростом спроса на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи в марте-апреле", - пояснили в Нацбанке.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, по данным НБУ, выплачено 412,3 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 240,8 млн долл. В то же время на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 143,1 млн долл. США.

Пышный назвал условия, при которых НБУ и в дальнейшем будет смягчать валютные ограничения