Курс валют на 7 червня: долар незначно подорожчав
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 40,1537 грн/lолар, девальвувавши гривню на 3 копійки.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 40,1537 грн/дол., що девальвувало гривню на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 40,15 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,62 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 40,70 грн, а продати за 40,10 у банках.
- Євро можна купити за 44,40 грн, а продати за 43,58 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,60−40,70 грн, а євро — за 44,22−44,20 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,13−40,15 грн/дол. для долара та 44,70−44,71 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України за місяць зменшилися на 7,9% і становили на початок червня 39 млрд дол.