Курс валют на 7 июля: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,73 грн/долл., что девальвировало гривну на 0,1 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,73 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 49,12 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:00 утра:

доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,68 грн в банках.

евро можно купить за 49,40 грн, а продать за 49,58 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,60−41,68 грн, а евро — по 49,40 − 49,58 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,72 - 41,76 грн/долл. для доллара и 49,15−49,18 грн/евро для евро.

Дополнение

Исследование Info Sapiens выявило, что 63% украинцев осведомлены в теме валют, но менее 50% разбираются в банковских услугах, налогах и кредитах. Только 31% могут пересчитать месячную ставку по кредиту в годовую.