Курс валют на 7 липня: гривня продовжує девальвувати
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,73 грн/дол. Це означає девальвацію на 0,1 копійки. Курс євро становить 49,12 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,73 грн/дол., що девальвувала гривню на 0,1 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,73 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 49,12 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:
- долар можна купити за 41,60 грн, а продати за 41,68
грн у банках.
- євро можна купити за 49,40 грн, а продати за
49,58 грн у банках.
В обмінниках долар торгується за курсом 41,60−41,68 грн, а євро — за 49,40 − 49,58 грн.
На міжбанку курси становлять відповідно 41,72 - 41,76 грн/дол. для долара та 49,15−49,18 грн/євро для євро.
Доповнення
Дослідження Info Sapiens виявило, що 63% українців обізнані в темі валют, але менше ніж 50% розуміються на банківських послугах, податках та кредитах. Лише 31% можуть перерахувати місячну ставку за кредитом в річну.