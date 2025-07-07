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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Курс валют на 7 липня: гривня продовжує девальвувати

Київ • УНН

 • 465 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,73 грн/дол. Це означає девальвацію на 0,1 копійки. Курс євро становить 49,12 грн/євро.

Курс валют на 7 липня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,73 грн/дол., що девальвувала гривню на 0,1 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,73 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 49,12 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:

  • долар можна купити за 41,60 грн, а продати за 41,68 грн у банках.
    • євро можна купити за 49,40 грн, а продати за 49,58  грн у банках.

      В обмінниках долар торгується за курсом 41,60−41,68 грн, а євро — за 49,40 − 49,58 грн.

      На міжбанку курси становлять відповідно 41,72 - 41,76 грн/дол. для долара та 49,15−49,18 грн/євро для євро.

      Доповнення

      Дослідження Info Sapiens виявило, що 63% українців обізнані в темі валют, але менше ніж 50% розуміються на банківських послугах, податках та кредитах. Лише 31% можуть перерахувати місячну ставку за кредитом в річну.

      Павло Зінченко

      Павло Зінченко

      ЕкономікаФінанси
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