Курс валют на 27 января: доллар продолжает падать

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Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
07:44 • 697 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 113927 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 193600 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

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Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 197273 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

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Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 273119 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 160163 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 132132 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
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Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,92 грн/долл., что на 5 копеек крепче. Курс евро установлен на уровне 43,91 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,84-41,87 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,9253 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,92 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,91 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 8:30: 

  • Доллар можно купить за 42,40 грн, а продать за 41,82 грн в банках. Евро можно купить за 44,40 грн, а продать за 43,65 грн в банках. 
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 42,15-42,18 грн, а евро - по 44,15-44,35 грн. 
  • На межбанке курсы составляют соответственно 41,84-41,87 грн/долл. для доллара и 43,90-43,92 грн/евро для евро.

Напомним 

С 1 февраля 2025 года в Украине банки начнут устанавливать ограничения на переводы по реквизитам IBAN для клиентов без документально подтвержденного дохода. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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