Курс валют на 27 января: доллар продолжает падать
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,92 грн/долл., что на 5 копеек крепче. Курс евро установлен на уровне 43,91 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,84-41,87 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,9253 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,92 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,91 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 8:30:
- Доллар можно купить за 42,40 грн, а продать за 41,82 грн в банках. Евро можно купить за 44,40 грн, а продать за 43,65 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 42,15-42,18 грн, а евро - по 44,15-44,35 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,84-41,87 грн/долл. для доллара и 43,90-43,92 грн/евро для евро.
Напомним
С 1 февраля 2025 года в Украине банки начнут устанавливать ограничения на переводы по реквизитам IBAN для клиентов без документально подтвержденного дохода.