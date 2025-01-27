Курс валют на 27 січня: долар продовжує падати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,9253 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,92 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,91 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 8:30:

Долар можна купити за 42,40 грн, а продати за 41,82 грн у банках. Євро можна купити за 44,40 грн, а продати за 43,65 грн у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 42,15-42,18 грн, а євро - за 44,15-44,35 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,84-41,87 грн/дол. для долара та 43,90-43,92 грн/євро для євро.

Нагадаємо

З 1 лютого 2025 року в Україні банки почнуть встановлювати обмеження на перекази за реквізитами IBAN для клієнтів без документально підтвердженого доходу.