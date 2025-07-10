Курс валют на 10 июля: гривна укрепила свои позиции

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,77 грн/долл., что укрепило гривну на 0,07 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,77 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,84 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:00 утра:

доллар можно купить за 41,62 грн, а продать за 41,70 грн в банках;

евро можно купить за 49,13 грн, а продать за 49,30 грн в банках;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,50−42,00 грн, а евро — по 48,80 − 49,41 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,78 - 41,81 грн/долл. для доллара и 48,91−48,94 грн/евро для евро.

Дополнение

В июне спрос на валюту оставался близким к уровню предыдущего месяца, а курсовые колебания - умеренными, при этом курс гривны к евро ослаблялся из-за динамики валютной пары EUR/USD, говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль 2025 года.