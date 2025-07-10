Курс валют на 10 липня: гривня зміцнила свої позиції
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,77 грн/дол., що означає зміцнення на 0,07 копійки. Офіційний курс євро становить 48,84 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,77 грн/дол., що зміцнило гривню на 0,07 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,77 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,84 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:
- долар можна купити за 41,62 грн, а продати за 41,70 грн у банках;
- євро можна купити за 49,13 грн, а продати за 49,30 грн у банках;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,50−42,00 грн, а євро — за 48,80 − 49,41 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,78 - 41,81 грн/дол. для долара та 48,91−48,94 грн/євро для євро.
Доповнення
У червні попит на валюту залишався близьким до рівня попереднього місяця, а курсові коливання - помірними, при цьому курс гривні до євро послаблювався через динаміку валютної пари EUR/USD, ідеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2025 року.