Курс валют на 10 липня: гривня зміцнила свої позиції

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,77 грн/дол., що зміцнило гривню на 0,07 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,77 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,84 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:

долар можна купити за 41,62 грн, а продати за 41,70 грн у банках;

євро можна купити за 49,13 грн, а продати за 49,30 грн у банках;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,50−42,00 грн, а євро — за 48,80 − 49,41 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,78 - 41,81 грн/дол. для долара та 48,91−48,94 грн/євро для євро.

Доповнення

У червні попит на валюту залишався близьким до рівня попереднього місяця, а курсові коливання - помірними, при цьому курс гривні до євро послаблювався через динаміку валютної пари EUR/USD, ідеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2025 року.