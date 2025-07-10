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Курс валют на 10 липня: гривня зміцнила свої позиції

Київ • УНН

 • 587 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,77 грн/дол., що означає зміцнення на 0,07 копійки. Офіційний курс євро становить 48,84 грн/євро.

Курс валют на 10 липня: гривня зміцнила свої позиції

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,77 грн/дол., що зміцнило гривню на 0,07 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,77 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,84 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:

  • долар можна купити за 41,62 грн, а продати за 41,70 грн у банках;
    • євро можна купити за 49,13 грн, а продати за 49,30  грн у банках;
      • в обмінниках долар торгується за курсом 41,50−42,00 грн, а євро — за 48,80 − 49,41 грн;
        • на міжбанку курси становлять відповідно 41,78 - 41,81 грн/дол. для долара та 48,91−48,94 грн/євро для євро.

          Доповнення

          У червні попит на валюту залишався близьким до рівня попереднього місяця, а курсові коливання - помірними, при цьому курс гривні до євро послаблювався через динаміку валютної пари EUR/USD, ідеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2025 року.

          Павло Зінченко

          Павло Зінченко

          ЕкономікаФінанси
          Національний банк України
          Україна
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