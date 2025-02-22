Курс валют: какова ситуация 22 февраля

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Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

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В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
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21 февраля, 10:43 • 124366 просмотра

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НБУ сохранил официальный курс доллара на уровне 41,73 грн, евро - 43,55 грн. На межбанке, в банках и обменниках наблюдаются различные курсы валют с колебаниями до 41,95 грн за доллар.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7316 грн/долл., что на уровне 21 февраля, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,73 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,55 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 41,95 грн, а продать за 41,40 грн в банках.

- Евро можно купить за 43,95 грн, а продать за 43,42 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,80-41,80 грн, а евро - по 43,75- 43,95 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,61- 41,64 грн/долл. для доллара и 43,61-43,62 грн/евро для евро.

Дополнение

НБУ сообщал, что изменение курса гривны не способно устранить структурный дефицит валюты в стране.

Национальный банк Украины вчера, 21 февраля установил официальный курс гривны на уровне 41,7316 грн/долл., что означало девальвацию гривны на 5 копеек.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина

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