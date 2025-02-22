Курс валют: какова ситуация 22 февраля
Киев • УНН
НБУ сохранил официальный курс доллара на уровне 41,73 грн, евро - 43,55 грн. На межбанке, в банках и обменниках наблюдаются различные курсы валют с колебаниями до 41,95 грн за доллар.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7316 грн/долл., что на уровне 21 февраля, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,73 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,55 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:
- Доллар можно купить за 41,95 грн, а продать за 41,40 грн в банках.
- Евро можно купить за 43,95 грн, а продать за 43,42 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,80-41,80 грн, а евро - по 43,75- 43,95 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,61- 41,64 грн/долл. для доллара и 43,61-43,62 грн/евро для евро.
Дополнение
НБУ сообщал, что изменение курса гривны не способно устранить структурный дефицит валюты в стране.
Национальный банк Украины вчера, 21 февраля установил официальный курс гривны на уровне 41,7316 грн/долл., что означало девальвацию гривны на 5 копеек.