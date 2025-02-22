Курс валют: яка ситуація 22 лютого
Київ • УНН
НБУ зберіг офіційний курс долара на рівні 41,73 грн, євро - 43,55 грн. На міжбанку, в банках та обмінниках спостерігаються різні курси валют з коливаннями до 41,95 грн за долар.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7316 грн/дол., що на рівні 21 лютого, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,73 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,55 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 41,95 грн, а продати за 41,40 грн у банках.
- Євро можна купити за 43,95 грн, а продати за 43,42 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,80−41,80 грн, а євро — за 43,75− 43,95 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,61- 41,64 грн/дол. для долара та 43,61−43,62 грн/євро для євро.
Доповнення
НБУ повідомляв, що зміна курсу гривні не здатна усунути структурний дефіцит валюти в країні.
Національний банк України вчора, 21 лютого встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7316 грн/дол., що означало девальвацію гривні на 5 копійок.