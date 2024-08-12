Курс обучения и электронные документы: Минобороны планирует новые функции в приложении Армия+

Министерство обороны планирует внедрить дополнительные функции в приложение Армия+, а именно - курс обучения и военное удостоверение. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

По ее словам, по состоянию на вчера было зафиксировано 52 тыс. успешные авторизации в приложении Армия +.

Это 51 военная часть, которая уже успешно внедрила использование данного приложения. Рапорты проходят весь процесс и уже сейчас обрабатываются системами электронного документооборота. И мы планируем сконцентрироваться на внедрении, чтобы разъяснить военным, как перейти на новый электронный способ подачи рапортов, который в разы упростит их жизнь, а также на создание новых функций, о которых уже говорили, это курс обучения и электронные документы в приложении - удостоверение военного - сказала Черногоренко.

Напомним

8-го августа начинает свою работу новое приложение для военнослужащих Армия+, которое должно облегчить работу Вооруженных сил Украины.

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