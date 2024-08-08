Зеленский рассказал, когда представят образовательное приложение "Мрия"
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о предстоящей презентации образовательного приложения 'Мрия' в сентябре. Приложение предназначено для родителей, детей и учителей и станет третьим элементом 'цифровой страны'.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что уже в сентябре они презентуют образовательное приложение "Мечта". Об этом он сказал во время презентации платформы Армия+, передает корреспондент УНН.
"Уже скоро в сентябре мы представим третий элемент нашей цифровой страны - приложение "Мрия". Это будет приложение для родителей, детей и учителей", - сказал Зеленский.
Напомним
Еще зимой Кабинет министров Украины утвердил положение о функционировании образовательного мобильного приложения "Мрия".
А уже в июне начали бета-тестирование образовательного приложения "Мрия".