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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский рассказал, когда представят образовательное приложение "Мрия"

Зеленский рассказал, когда представят образовательное приложение "Мрия"

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 11:32  •  8809 просмотра

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Президент Украины сообщил о предстоящей презентации образовательного приложения 'Мрия' в сентябре. Приложение предназначено для родителей, детей и учителей и станет третьим элементом 'цифровой страны'.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что уже в сентябре они презентуют образовательное приложение "Мечта". Об этом он сказал во время презентации платформы Армия+, передает корреспондент УНН

"Уже скоро в сентябре мы представим третий элемент нашей цифровой страны - приложение "Мрия". Это будет приложение для родителей, детей и учителей", - сказал Зеленский.

Напомним

Еще зимой Кабинет министров Украины утвердил положение о функционировании образовательного мобильного приложения "Мрия".

А уже в июне начали бета-тестирование образовательного приложения "Мрия".

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоТехнологии
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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